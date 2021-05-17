中學飯堂丟棄泛黃菜葉遭罰　網民︰給執法人員吃吧

內地上月底實施《反食品浪費法》後，各地市監部門開始嚴厲打擊浪費食物的行為；然而廣西首張浪費食物「罰單」，連日來引起輿論爭議。桂林市市監局執法人員近日批評某中學飯堂，丟棄有蟲眼或泛黃的蔬菜是浪費食物，責令限期整改；惟不少網民大讚是「良心食堂」，批評當局矯枉過正。官媒亦發文批評執法部門「一葉障目」，浪費了首張罰單的教化功能。

事緣於上周二（11日），桂林市市監局向一所中學的飯堂發出《責令改正通知書》，並約談負責人。通報指，執法人員檢查過程中，發現飯堂存在對蔬菜過度挑選的問題，「蔬菜菜葉有蟲眼或稍微泛黃，能吃卻全被當垃圾扔掉」，許多不需要丟棄的瑕疵食品原料一律丟棄處理。當局責令飯堂限期內改正，否則處以5,000元（人民幣，下同，約6,100港元）以上、5萬元（約6.1萬港元）以下的罰款。

事件引起輿論爭議。有網民認為，內地屢揭學校飯堂提供「過期、變壞」食品，涉事飯堂卻把有可能變質的食物丟棄，顯然是顧慮到學生健康，形容「說實話，這樣的學生食堂讓人很放心」、「這麼負責的食堂找都不好找，還罰」。另有網民批評「給孩子吃吧，傳出去就是『爛菜葉』；不給孩子吃吧，扔了也是『浪費食物』。官方出個標準吧」，甚至有網民建議︰「把丟掉的菜給執法大隊，讓他們食堂燒給他們吃就不浪費了。」