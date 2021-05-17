內地上月社會消費品零售總額　按年增17.7%遜預期

中國國家統計局公布，4月份社會消費品零售總額33,153億元（人民幣，下同，約4萬億港元），按年增長17.7%，預估升25%；比2019年4月份增長8.8%，2年平均增速為4.3%；按月增長0.32%。首4個月社會消費品零售總額138,373億元（約16.7萬億港元），按年增長29.6%，預估升31.9%，2年平均增速為4.2%。

當局預期，消費對經濟增長的貢獻仍會持續改善。從下階段看，消費保持穩定恢復有很多有利條件，首季度消費在3大需求當中的貢獻率已回升至最大。其中，首4個月全國網上零售額37,638億元，按年增長27.6%，2年平均增長13.9%。其中，實物商品網上零售額30,774億元，按年增長23.1%，2年平均增長15.6%；佔社會消費品零售總額的比重為22.2%。

另外，4月全國規模以上工業增加值按年實際增長9.8%，低於預期升10%，較2019年同期增長14.1%，2年平均增長6.8%；按月增長0.52%。至於首4個月工業增加值按年增長20.3%，預估升21.1%，2年平均增長7%。

4月規模以上工業原煤生產有所下降，原油、天然氣生產穩定增長，電力生產較快增長。以2019年4月份為基期，原煤、原油、電力生產2年平均增長穩定，天然氣生產增長較快。4月份生產原煤3.2億噸，按年下降1.8%，較2019年4月增長4%，2年平均增長2%，日均產量1,074萬噸；進口煤炭2,173萬噸，按年下降29.8%。

值得一提是4月份全國城鎮調查失業率為5.1%，比3月份下降0.2個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。1至4月份全國城鎮新增就業437萬人。首4個月全國固定資產投資（不含農戶）143,804億元，按年增長19.9%；比2019年同期增長8%，2年平均增長3.9%。首4個月全國房地產開發投資40,240億元，按年增長21.6%；比2019年1至4月份增長17.6%，2年平均增長8.4%。其中，住宅投資30,162億元，增長24.4%。4月份全國服務業生產指數按年增長18.2%，2年平均增長6.2%。

國統局新聞發言人付凌暉稱，經濟運行的恢復趨勢沒變，特點包括生產穩中有升，需求繼續擴大；就業總體穩定，消費價格保持溫和上漲；發展新動能持續壯大，市場主體活力增強。他指，當然也看到目前國際形勢還比較複雜，全球疫情發展存在不確定性，世界經濟復甦前景面臨很多不確定因素；國內經濟恢復仍處在恢復進程之中，恢復當中不平衡的現象還存在。