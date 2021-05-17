10縣市大部分學校停課　逾萬學生提早請假

台灣新冠肺炎本土感染病例急升，學校、學生和家長均表示擔憂。目前台北、新北等10縣市宣布，部分學校停課至本月28日，託兒機構服務亦暫停兩周。其中新北市教育局周一公布請假學生的統計數據，市內中小學共有6,200名學生請假，若加上幼稚園估計超過萬人，請假數字創歷年新高。

截至目前，宣布停課的地區分別為基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、台南和高雄，多地部分或全部高中以下學校自周一或周二（18日）開始停課。新北有小學校長表示，學生周一原本需要上課，但很多家長送學生到校後，不是上課，而是向老師請假，並到課室收拾課本，「他們打算請假在家防疫自學」。

台北市長柯文哲周一召開記者會表示，疫情持續升溫，學校停課後，需要工作的家長可請「防疫照護假」，留家照顧孩子。勞工家長有12歲以下子女或國高中以下身心障礙子女需照顧者便可請假，僱主應批准，工資方面將由僱主和員工商討。按規定，若僱主不准請假，可能會被政府罰款2萬至30萬新台幣（約5,600至8.4萬港元）。

另外，阿里區一名68歲男子周日（16日）確診後，防疫部門調查其行蹤發現，他曾到福隆宮等地，惟當日剛巧有上百名中學三年級的學生在同地點，舉辦會考祈福法會。校方曾強調祈福法會在宮廟，與該名感染者所在的宮廟辦公區分屬不同棟建築物，但仍引發考生與家長恐慌。有與東山國中同考場的他校考生家長周日抗議，擔心孩子染疫。