婦人遭丈夫家暴致頭骨碎裂　昏迷不醒64天

福建南平邵武市和平鎮一名婦人，早前遭丈夫家暴，抓住她的頭朝牆上猛烈撞擊，令她頭骨碎裂、失去意識。丈夫其後到廚房拿起菜刀，往自己頭上斬，企圖自殺不遂，雙雙送院。婦人接受了多次開顱手術，至周二（17日）昏迷了64天，警方已立案調查。

51歲女受害人楊芳（文中均為化名）於今年3月14日早上，到鄰居家給丈夫張成借了一包「頭痛粉」，回家不久便遭暴打。據同村的叔爺爺指，張成當時抓住楊芳的頭往貼了瓷磚的牆上撞，之後去廚房拿了菜刀，企圖砍頭自殺，結果只割破頭皮上的血管，流了一攤血。叔爺爺發現楊芳時，她已倒在地上不省人事，村幹部和親屬將受傷的楊芳和張成送往邵武市立醫院救治。

報道指，楊芳和張成婚後主要靠務農和做陶瓷為生，育有一女一子。女兒今年27歲，在北京工作；兒子張勇20歲，在福建三明上大學。張勇當日早上在學校接到表哥來電，稱：「你媽被你老爸給打了，要準備做手術，你趕緊回來吧！」張勇立即趕回邵武市，並在途中打電話報警。張勇下午趕到醫院，看見母親躺在深切治療部昏迷不醒，身上連接各種儀器，只靠呼吸機維持生命。

楊芳因頭骨開裂、顱內出血，已接受兩次開顱手術，取出多塊碎裂的頭骨。但醫生指，若出現併發症，甚至一個小小的感冒，她都可能喪命。而張成處理好外傷後，被送往福建邵武精神病防治院。據指張成有多年的精神障礙疾病，到夏天天氣熱可能會發病，以前也曾打妻子，近幾年動手少了，事發時已好久沒吃藥；而楊芳就算被打至重傷，也只是回娘家住幾天。

張勇前幾天已辦好休學一年的手續，打算在家中照顧母親，姐姐亦已請假照料。張勇認為父親有失眠症，但不認為他有精神病，又憶述父親的暴行：「我父親動手把我老媽打趴在地上，不省人事的次數，幾隻手都數不過來。這幾十年下來，打我老媽幾十次，好幾次鼻樑骨都被打斷了。」他希望父親受懲罰，直言如有三長兩短，父親就是殺人犯。