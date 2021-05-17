華將縮減外資准入負面清單　美企可平等參與雙循環建設

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，日前與中國美國商會及部分會員企業代表舉行視像座談會，雙方就中美經貿關係、營商環境等議題深入交流。王受文表示，包括美國企業在內的各國企業都可平等參與「雙循環」建設，中國將進一步縮減外商投資准入負面清單；又讚賞美國商會明確反對美中經濟全面脫鈎。

王受文上周五（14日）出席會議時表示，中方提出加快構建新發展格局，並非自我封閉、自給自足的「內循環」，而是建立在更高水平開放基礎上的「雙循環」。中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，以及多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多合作機遇。他又指，中國美國商會今年發布的《美國企業在中國白皮書》顯示，約三分之二的美資企業視中國為優先發展市場，並計劃今年增加在華投資，反映美資對華營商環境的信心。

中方讚賞美國商會明確反對美中經濟全面脫鈎，希望中國美國商會和美國企業家發揮積極作用，推動中美平等互利經貿關係向前發展。中國美國商會董事會主席葛國瑞表示，積極肯定中國在改善營商環境、加強知識產權保護、金融業開放等領域取得的進展，期望中美重建溝通機制，密切展開各層級交流，加強各領域合作，實現互利共贏。