台增333宗本土確診再創新高　周三起封關一個月

台灣的新冠疫情殺入政府，經濟部有職員受感染，台北市議會有議員助理中招，新北亦有負責巡邏等外勤工作的警員確診。台灣周一（17日）新增333宗本土確診，再創單日新高，另有2宗境外輸入病例。台北市長柯文哲當日早上亦預告，萬華區疫情嚴重，「（台北）今日將比前一日確診數更高」。

中央流行疫情指揮中心周一召開記者會，指揮官陳時中表示，新增的本土感染病例分別有189名女性、144名男性，年齡介乎4歲至90多歲。患者居住的地區最多為台北共158宗，其中萬華區佔89宗；新北148宗，其中板橋區41宗。台媒表示，周一新增的病例是前一日的1.6倍，當中有40人為源頭不明病例。

指揮中心表示，台灣自周三（19日）凌晨零時開始，收緊邊境管制措施至下月18日為止。未持有台灣有效居留證（含居留簽證）的外籍人士，暫緩入境，緊急或人道考量等採專案許可除外；並暫停旅客來台轉機。

經濟部周一表示，有一名同事曾前往出現疫情的地區，出現不適症狀，經核酸檢測後確診，送院隔離治療。有5名因工作頻繁接觸的同事，自即日起至下周四（27日）需自主隔離，若出現不適症狀需向防疫部門上報。經濟部採取分區辦公，跨區員工不能見面，公文嚴禁跨區交流，必要的會議以視像方式進行。

台北市議員劉耀仁的選區助理，因喉嚨不適接受核酸檢測，周一亦確診。台媒表示，市議會傳出已安排議員及助理篩檢，惟官方暫時未有證實消息。另外，新北市政府亦傳出有一名男警員染疫，近日出現疑似症狀，經檢測後確診。新北市警察局長黃宗仁隨後證實，目前已隔離相關接觸者；惟因涉及私隱問題，未有公開該名警員所屬分區、年齡等資料。