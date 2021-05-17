院內感染9人染疫　醫生籲病人全面檢測

新冠疫情在台灣社區蔓延，多間醫院出現院內感染。繼台北市立聯合醫院和平院區、三軍總醫院松山分院、新北市立聯合醫院三重院區等上周有病人確診，新北市板橋區亞東醫院也爆出住院病人和看護至才有9人染疫。有醫生呼籲，盡快針對住院病人進行全面檢測，並開設專門醫院收治新冠患者。

亞東醫院在周一（17日）上午先行發表聲明說明情況時指該院共7人確診，惟中央疫情指揮中心至下午時再度證實有9人染疫，包括8名病患及一位看護。該院急診室上周一（10日）收治一名新北居民，病人上周三（12日）開始發燒，上周四（13日）詢問家屬得知病人曾出入爆發疫情的萬華茶藝館，至上周五（14日）確診。院方擴大採樣檢測後，發現多名同房病人及照顧者中招。

院方表示，由於院內傳染與外界疫情嚴峻，醫院已採門診降載，非緊急個案需要延後看診與檢查；住院病人只出不進，只收治由急診進入的重症病人；急診病人住院前均需進行檢測，擴大急診戶外工作區與檢測服務，室內進行全面消毒與環境採檢。另外，全院防護升級，醫護需要注射疫苗並5至7天定期檢測，特別是高風險區域。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前台北及新北共有6間醫院出現院內確診，但只有亞東醫院屬於院內感染且有多人染疫。亞東醫院在院內感染出現前，已匡列同病房陪病家屬與醫護人員採檢隔離，才找出後續病患，目前所有其他醫護人員初步檢測結果均顯示無感染，周一會再對醫護進行第二次採檢，而50個環境採檢亦顯示無病毒。