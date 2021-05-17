增158宗本土病例　市長籲民眾自發封城

台灣新一波新冠疫情持續延燒，台北市周一（17日）出現158宗本土病例。市長柯文哲繼上午宣布部分學校停課後，下午再度召開記者會，宣布為了阻斷傳播鏈，全市將進一步提升管制，同時呼籲民眾自發封城。

柯文哲表示，某些地區經篩檢後發現感染率高達10%，顯示疫情已相當嚴重，眾多社區仍潛伏着確診者。他認為，現時進行病源調查、公布足迹已沒有意義，應採取更嚴格、更精準的作法，遂決定呼籲民眾進行「自動自發的封城」。副市長黃珊珊表示，即日起市內夾公仔機店、釣蝦場、桌遊店、有卡拉OK的餐飲業全部停業，僅留民生必需的餐飲業，但若無法保持社交距離就只限外賣；強調目前必須「讓城市先停下來」，針對民生消費加強管控。

柯強調，自發封城即是從現在開始沒事就留在家，市面上除了民生必需品的商舖外先暫停營業，也希望在這段時間內讓確診案例不要爆發性增長，並不是出動軍隊封城。他呼籲無症狀感染者切勿外出，並自主監測7天；另市民不應過度恐慌，重要的是落實「精確圍堵」，他相信只要全民配合，依照台灣的醫療能力一定能控制住疫情。

而全台疫情第二嚴重的新北市，該市市長侯友宜也表示，按照目前的狀況新北需要開始強化防疫，在社區沒有辦法控制疫情下準備將警戒升至四級，與台北市一樣對小說漫畫出租店、釣蝦場等難以落實安全社交距離的場所，要求所有業者配合防疫暫停營業。