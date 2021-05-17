受賄4635萬人民幣　吉林省檢察院前檢察長判囚13年

吉林省人民檢察院前黨組書記、檢察長楊克勤受賄案周一（17日）在河北省石家莊市中級人民法院一審公開宣判。法院以受賄罪判處楊有期徒刑13年，罰款400萬元（人民幣，下同，約476萬港元），對其受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，楊克勤在2011年至2019年期間，先後利用擔任中央政法委政法研究所所長、中央司法體制改革領導小組辦公室副主任、吉林省人民檢察院黨組書記、檢察長等職務便利或職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、案件處理、職務調整等提供幫助，直接或通過其家屬非法收受財物共約4,635.6萬元（約5,516.3萬港元）。

法院認為，楊克勤的行為構成受賄罪，鑑於其到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，認罪且積極退贓，具有法定從輕處罰情節，遂對其從輕處罰作出上述判決。

公開資料顯示，現年63歲的楊克勤自1980年起在安徽政法系統工作14年，1994年後更在中央政法委工作18年，到2012年擔任吉林省檢察院檢察長至前年7月受查，同年12月被開除黨籍、開除公職。楊克勤是2019年下半年第一名被查的省部級幹部，也是中共十八大以來首位在任上被查的省級檢察院檢察長。