9歲男孩被拐23年　貴州浙江警方尋親助團圓

貴州遵義市一名魯姓婦人，23年前因當時9歲的兒子走失，被人口販子拐賣至福建省，兩人自此相隔千里。經多年尋親，魯婦日前獲浙江杭州及遵義兩地警方的協助下，終與兒子團圓。

內媒周一（17日）報道，1998年魯婦獨自帶着子女在外地打工，工資低但生活成本高，魯因負擔不起兩人的學費和生活費，遂決定將年紀稍大的女兒帶在身邊，一邊打工一邊供其讀書，而兒子則被交給貴州老家，由她的前夫代為照看。但後者再婚後多次阻攔她與孩子見面，在再三追問下才說出「孩子被拐」的實情。

由於當時調查科技尚不發達，魯婦只能通過報警、貼告示、上電視台尋親節目等方式尋子，但因缺少線索多年未能破案。直至去年1月起，公安部開展「團圓行動」偵破拐賣兒童積案。上城區警方懷疑34歲的林某成疑似被拐賣兒童。經將其DNA入庫比對後，發現與貴州遵義一對父母的DNA訊息比對成功，遂立即聯繫當事人。

日前林某成（原名劉某健）在當地民警的陪同下，與親母及親姊認親，雙方見面後擁抱大哭。林表示，今後會與母親和姐姐多多聯絡，彌補多年來缺失的親情。