港務公司被揭違規施工　大片紅樹林死亡

內地中央第7生態環境保護督察組近日於廣西視察期間，發現北部灣國際港務集團有限公司屬下多個港口保育意識薄弱，出現違規施工致大片紅樹林死亡的情況，而且欠缺有效防污措施，令環境污染嚴重。

第一輪生態環保督察早於2016年時，已指出該集團屬下企業碼頭施工過程破壞環境，即使自治區政府在施工前明文規定，企業需以保護紅樹林為前提動工，惟企業仍然無視條例繼續施工，甚至在2018年底通過保護紅樹林的相關法例後亦未有遏止對生態的破壞，截止去年5月已有257.67畝紅樹林受損，當中有超過3.7萬棵死亡。

督察組近年對企業在北海、防城港及欽州沿海3市的港口發出多次整改通知書，要求建設環保設施，但港口相關應對行動依然遲緩。在北海分公司有6個堆場露天堆放煤炭，未採取防塵措施，且廢水處理設備簡陋，致部分含硫廢水流入大海造成污染；防城港碼頭則有紅土鎳礦、硫磺及煤堆場沒有配設防風抑塵設施，現場船隻卸貨亦揚起塵土污染空氣；而欽州的國際貨櫃碼頭被發現未有建設危險廢物倉庫，令含油抹布等危險物堆放在生活垃圾堆中，情況令人憂慮。

督察組指出，企業為廣西直屬大型國有企業，應在環保處理上起帶頭作用，卻與政策要求相距甚遠，且對紅樹林等保育意識不足，更被揭發對屬下企業監管不力，破壞港口環境，嚴重影響生態。