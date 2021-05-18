內地新增22宗確診　營口市零號病人或4月中已出現

內地周二（18日）新增22宗新冠肺炎確診病例，4宗本地個案均由遼寧通報。內地專家表示，經過排查發現，遼寧最早受感染的「零號病人」很可能在4月中旬已出現。根據目前證據，人傳人的可能性較高，但不能排除由物傳人。

遼寧省新增本地病例中，2宗由瀋陽市通報，其餘2宗來自營口市（1宗為無症狀感染者轉歸）；新增3例境外輸入無症狀感染個案，均為瀋陽市報告。華中科技大學同濟醫學院教授魏晟表示，從流調結果來看，病例有明確從營口來的病例接觸史。另外，營口病例的發病時間早於其他地區。從整個疾病傳播鏈條來看，疫情源頭很可能是來自該地。

5月中旬安徽六安報告確診病例後，官方才順着密切接觸者鎖定了營口市鮁魚圈的傳播鏈上游。專家估計，營口的感染者的最早感染時間或在4月中至4月底，令人擔心這次疫情的傳播範圍和人數是否還會擴大。另營口發現的5名確診病例均未接種新冠疫苗。據營口市疾控中心副主任李岩透露，截至上周五（14日），該市已接種約25.7萬劑次疫苗，鮁魚圈區接種約5.1萬劑次。以兩劑計算，營口市的接種率僅為5.2%至10.4%之間，遠低於13.9%的全國整體水平。

內地過去一日通報18宗境外輸入確診病例，分別為陝西6宗、上海4宗、四川2宗，另黑龍江、浙江、福建、山東、湖南和廣東各1宗。同日新增20無症狀感染病例，安徽通報2宗本地個案，其餘為境外輸入。至今內地累計90,894人確診，當4,636人病亡。