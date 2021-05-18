大陸借疫情對台發動認知戰　打擊民眾對政府信任

台灣近日爆發新冠肺炎本地疫情，連續3日確診個案過百宗。大陸國台辦周一（17日）表示，願盡最大努力幫助台灣戰勝疫情，惟台陸委會同日回應「對岸不必假好心」。英媒指出，大陸正透過「認知作戰」（cognitive warfare），企圖打擊市民對台政府的信任。

英媒報道指，隨着疫情爆發，台灣的疫苗存量正在快速消耗，全台已接種疫苗的人口不足1%。報道引述COVAX全球疫苗計劃全球分配機制的聲明，台灣最遲將於6月底獲配送新一批疫苗。美國周一亦宣布，將於未來6周內額外向全球分享2,000萬劑新冠疫苗。台灣駐美代表同日回覆台媒稱，已向美方表達爭取這波釋出疫苗的意願。

報道引述一名觀測大陸活動的台灣國安官員表示，台當局認為北京方面正在進行認知作戰。該官員表示，大陸試圖強調其疫苗有效，並指出台灣政府盲目地把希望押在美國和台灣自製疫苗之上，藉此打擊台灣民眾對台當局的防疫信任。

台灣有政黨近日呼籲民進黨盡快開放大陸疫苗進口，以應對近日爆發的疫情。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周一以應詢方式回應稱，對廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大深感擔憂，廣大台胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除人為政治障礙。台陸委會隨即回應，要大陸不阻撓，台方就可以更快速地從國際上取得更多可靠的疫苗。陸委會又斥，大陸真以蒼生為念，更應停止軍機赴台。