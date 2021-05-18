新北確診者死亡　高雄傳再有醫護感染　台北學生上網課大塞車

台灣新冠肺炎疫情加劇，當地多家醫院分別出現確診個案。其中位於新市北的亞東醫院，周二（18日）證實有一名確診者死亡，是1名86歲患有多重慢性疾病的患者。高雄鳳山區醫院周一（17日）有員工確診，全院94人被安排接受檢測，據指有醫護人員檢測結果顯示受感染。台北市周三起高中以下全面停課，學生改為網上上課，網絡負荷大增。

亞東醫院周一爆出院內感染，共有9人確診。院方周二證實其中1人死亡，該院其後安排全院醫護接受第二次檢測，發現2人感染，已送往隔離。高雄市衞生局周一證實，仁惠婦幼醫院一名60多歲男性行政人員確診，衞生局緊急清空醫院，進行大規模消毒，同時安排院內55名醫護和39名住院病人接受檢測和居家隔離。據知檢測結果顯示全部病人均無感染，但醫護中有疑似感染個案，詳情有待高雄市稍後舉行的防疫記者會說明。

在台北，市長柯文哲周一宣布高中以下全面停課，教育局也呼籲各校使用該市網上學習平台「酷課雲」。教育局指出，自宣布停課2天以來，酷課雲已有超過200萬人次使用，導致系統超負荷產生滯遲，因此從周二開始，該市12個行政區將分4個時段使用該網上平台。

台灣的長途客運公司國光客運因應疫情風險提升，已要求旅客乘客必須利用實名制電子票證或掃描二維碼登記。若長者不會使用網絡，則需填寫登記表留下聯絡資料。學校停課，加上政府呼籲市民沒事別出門，有網上影音平台趁機推出免費收看活動。市民只要利用指定序號完成開通程序便可免費試看，既嚮應防疫，又可達到宣傳效果。

針對這波疫情確診者足迹幾乎遍佈全台各地，行政院長蘇貞昌周二在Facebook指出，大部分感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，他呼籲市民無論是確診者，或曾接觸過確診者，請留在家中等待衞生人員通知。同日上午他與台灣的蔡英文總統到流行疫情指揮中心視察，後者表示，兩款台灣自行研製疫苗已進入第二期臨床實驗最後階段，希望7月底前可供應使用。