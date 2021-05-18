5華專家赴越南考察後確診　疑於隔離酒店染變種病毒

中國5名專家於4月經廣西前赴越南考察期間，疑在當地入住的酒店感染印度變種新冠肺炎病毒。官方周一（17日）晚證實，各人回國時在海關接受核酸檢測確診後，已被送往隔離治療，目前1人屬重症，其餘人病情穩定。

廣西自4月30日至5月4日，分別新增5宗境外輸入確診病例，均從憑祥市入境，當地與越南一市三縣接壤。流行病學調查顯示，4月9日，曹某某等5名專家，從憑祥友誼關口岸出境前往越南安沛省，獲安排在如月2號賓館隔離，同月22日接受核酸檢測無感染，翌日解除隔離。

各人於4月23日至29日分別到永福省、萊州省、安沛省等地考察，當中曹某某於4月26日曾出現發燒症狀，自行服退燒藥後體溫恢復正常。翌日，其餘4人也出現不同程度的喉痛、咳嗽症狀，但未就診或服藥。曹某某人結束考察後，經憑祥友誼關口岸回國，入關時接受核酸檢測受感染，目前在憑祥市應急救治中心隔離病區接受治療。

自上月底至本月初，越南爆發新一輪本地疫情。中國駐越南使館5月4日表示，4名印度專家於4月18日入住如月2號酒店後確診，該酒店1名工作人員同月27日也確診，經越南衞生部門開展病毒基因測序，結果顯示上述各人均感染印度變異病毒（B.1.617.2）。據越南傳染病專家陳得夫指，上述案例表明患者之間存在關繫，該酒店的隔離措施肯定有問題。