下令槍殺求救海盜　台漁船陸籍船長囚26年上訴被駁回

台灣遠洋漁船「屏東101號」的大陸籍船長汪峰裕，被揭發於2012年在索馬里海域遇上4名墮海求救的海盜，竟下令開槍擊斃4人。汪於2019年被捕，在高雄地方法院一審裁定殺人罪成囚26年，他不服上訴。台灣高等法院高雄分院周二（18日）駁回其上訴，維持原判。

原籍浙江的汪峰裕早年獲高雄一間漁業公司聘用為大副及代理船長，在2012年7月駛漁船停泊於斯里蘭卡可倫坡補給時，僱用2名外籍武裝保安人員上船。同年9月於作業時遇上乘坐武裝木殼船的海盜，但木殼船被其他漁船撞翻，4名海盜墮海高舉雙手求救，此時汪卻命令2名保安開槍射死4人。

事發畫面被船上人員拍下，因手機遺失而輾轉被拾獲者上載至YouTube，始引起國際關注，國際刑警憑線索與台灣檢方鎖定汪峰裕，2017年高雄地檢發出通緝令，同年8月汪在停靠高雄港入境時被捕。

法院一審時指，海盜當時已無可能攻擊船員，汪卻下令開槍，行為毫不尊重他人價值，判監有期刑徒26年，汪不服上訴。高等法院高雄分院駁回，並保留汪再次上訴的權利。