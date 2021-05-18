台多區現違反防疫禁令個案　民眾意識不足商店遭罰

台灣新冠疫情升溫之際，多地政府要求市民及企業緊遵口罩令與停業令等防疫指引，惟近日仍有部分人士無視禁令，包括有女子隔離期間外出購物、多處有民眾被發現未戴口罩，及娛樂場所違規營業等，遭執法人員開出罰單及勒令停業。

台中市衞生局周二（18日）表示，一名早前確診小六女童的母親，於居家隔離期間外出，被當局罰款20萬元（新台幣，下同，約5.6萬港元），送往集中檢疫所隔離；在疫情較嚴重的新北市，新莊警分局聯同區公所於同日上午在公有市場檢查，在中午前發現共20人未有戴口罩，執法人員遂通報衞生部門並開罰，新莊警方亦結合民力，監控當區的娛樂場所有否違反停業令。

新竹市同樣要求8類包括網吧、電子遊戲場等娛樂場所停業至下月8日，有警方發現一間卡拉OK店自上周六（15日）凌晨禁令生效起，連續兩日無視禁令營業，執法人員隨後於現場蒐證並勒令商店停業。新竹市政府產業發展處表示，違反停業令的娛樂場所，可被判處6萬至30萬元（約1.67萬至8.34萬港元）的罰鍰。

此外，花蓮一名70歲的老翁上周六收到不明來歷人士的訊息，指當地市長宣布學生停課至下月8日，未經求證便轉發給親友，其後訊息廣傳引發學生及家長的憂慮。花蓮刑警大隊調查事件，並移交地檢署辦理。

台北萬華區一名男子去年12月，因沒有戴口罩乘車而與司機起爭執，及後辱罵警員。台北地院周二判男子拘役50日，緩刑2年，並得易科罰金5萬元（約1.4萬港元）。