紐時：美國蘋果公司為打入中國市場　屢向北京妥協

美國蘋果公司過去20年靠着中國躍居全球最高市值企業，如今蘋果幾乎所有產品都在中國組裝，大中華地區佔蘋果收入比例約20%。美媒周一（17日）踢爆蘋果行政總裁庫克為了在中國做生意，而向北京政府「跪低」，同意把中國用戶數據轉移到由中國國營數據中心，並在應用程式商店下架數以萬計的「敏感」應用程式。蘋果強調根據中國法律行事，又指中國客戶的數據仍受保護。

《紐約時報》查閱蘋果內部文件及法庭文書，並採訪了17名現任或前任員工，及4名資訊保安專家，得出有關結論。報道指，蘋果為配合中國2017年施行的《網絡安全法》，同意將中國用戶數據存進中國國營企業管理的伺服器，而蘋果位於貴州省貴陽市的數據中心預計今年6月完工，亦會在內蒙古建造新的數據中心。

蘋果同意將能解鎖中國用戶個資的數位鑰匙存放上述中心，並放棄在其他數據中心使用的加密技術。專家指，這意味蘋果幾乎不可能阻止當局獲取數百萬中國用戶的電郵、照片、聯絡人等個人資訊。不過，紐時未發現有證據顯示中國政府存取到蘋果數據，只是蘋果讓步令中方更易獲取資訊。

此外，蘋果近年也為安撫中國官方而移除大量出現「敏感內容」的應用程式，包括外國新聞程式、同性戀交友程式、加密通信程式，數量比此前知道的多。於2009年至2016年掌管蘋果應用程式商店的休梅克稱，蘋果在中國的律師列給他的團隊一份不能在中國應用程式中出現的議題清單。他憶述，當年多次在半夜因中國政府要求移除特定應用程式而被叫醒。如果應用程式疑似提及禁忌話題，他就會移除；如果案件較複雜，他會呈報蘋果服務業務主管庫埃及全球行銷事務主管席勒等高層。

根據《紐時》分析，自2017年以來，蘋果中國App Store約5.5萬款應用程式下架，但大部分可在其他國家的應用程式商店找到。

蘋果還協助中國散播其世界觀，中國iPhone過濾青天白日滿地紅旗表情符號，地圖顯示台灣為中國一部分。曾效力美國國家安全局的數據保安專家沃德爾說，曾有一段時間，在iPhone輸入「台灣」會導致手機當機。