台多地停課改網上教學 系統崩潰師生怨不識用

台灣的教育部周二（18日）公布全台各級學校和幼稚園停課，其中台北市高中以下學生改為網上上課，網絡負荷大增。新北等地有不少師生和家長抱怨，不懂得如何使用虛擬課室系統、安裝攝像頭等設備。台大學、職業學校等多用網上教學授課，惟有兩間職業院校仍需實體授課，學生需到課室上課，引來不滿。

在台北，市長柯文哲宣布高中以下全面停課，教育局也呼籲各校使用該市網上學習平台「酷課雲」。教育局指出，自宣布停課2天以來，酷課雲已有超過200萬人次使用，導致系統超負荷產生滯遲，因此從周二開始，該市12個行政區將分4個時段使用該網上平台。

台北、新北市等地周二實行遠程教學首日，大批民眾向電訊公司申請寬頻上網增加4成。另當日上午8點40分第一節課開始就一片混亂，有家長無法進入網絡直播觀看教學影片，整個上午全班20幾人只有幾位學生順利登入；或是有人忘記開鏡頭或麥克風，大批老師不懂如何使用網上直播教學，只好讓學生自習。

台南有2間職業院校仍讓學生在校上課，校長表示，網絡直播教學的效果很差，目前他們留在學校較安全，跑到外面可能增加染疫機會。涉事院校有學生表示不滿，指目前疫情嚴峻，應該留在家中上網課，減少大家接觸的機會。