旱情致水力發電廠效能急跌　難支援全台電力供應

台灣近月面臨嚴重旱災，令水力發電站的發電量大跌，加上興達電廠上周出現故障引致台灣多處一周內兩次分區停電，水力發電站效能急降更令台灣電力供應百上加斤。

台灣水電發電量以往佔全台發電系統約2至3%，裝置容量則佔9%，但受礙於今年缺水的情況，台灣電力表示水力發電站的發電能力所餘無幾，截至3月整體水力發電量下跌15%，而受旱情嚴重、台中西部流域的大甲溪流域影響的大甲溪水力發電廠，發電量更大幅減少46%，往年110萬千瓦的裝置容量，現時只剩下約8萬千瓦。

台電指今年水力發電情況堪虞，為讓下游民眾有足夠供水，蓄水裝置亦要適時放水，估計4至5月份的發電情況會進一步惡化。台電又表示，在周一（17日）再度停電的事件中，位置日月潭的抽蓄發電機組雖有足夠發電力支援供電，但今年旱情嚴重，相信水力發電的整體支援作用有限。

有南投水里地區居民周二聽到台電廣播，指上游水壩準備放水，遂對缺水期放水發電之舉感到疑惑，發現河水被大量排走，有網民批評此舉或令遭受停電困擾的民眾面臨停水，質疑民進黨指台灣不缺電之說是否說謊。日月潭同日大量的水被用作發電，供應受停電影響的地區，水位急降至約7.3米，令兩艘船隻在潭中央擱淺受困，台電指晚間由水力發電代替太陽能發電，下午開始準備兩種發電聯合使用已為日常做法，但相信周三起台塑麥寮電廠加入發電，情況會有好轉。