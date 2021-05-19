涉助殺人犯「紙面服刑」　呼倫貝爾市政協前主席被捕

官媒周二（18日）報道，內蒙古呼倫貝爾市政協前黨組書記、主席李才，因涉嫌受賄且不嚴格履職，致「紙面服刑」案犯人成功當選公職，遭市檢察院正式逮捕。報道指，涉事「紙面服刑」案犯人為呼倫貝爾市陳巴爾虎旗男子巴圖孟和。

巴圖孟和上世紀90年代因故意殺人罪判囚15年，卻被揭發從未服刑，但刑滿後獲得釋放證明書，及後更當選村主任及人大代表，最終因貪污罪成判囚3年。紀檢監察部門上月7日通報，目前已調查84名涉案官員，2007年3月至2011年8月任陳巴爾虎旗委書記的李才亦名列其中。

法院另查明，現年58歲的李才曾長期借用管理對象車輛、收受可能影響公正執行公務的禮金、隱瞞不報個人有關事項，及違規選拔任用幹部等，牽涉多項違規行為，又利用職務便利為他人牟利並非法收受財物。內蒙古黨委及紀委常委早前已決定開除李才的黨籍及公職，並收繳其違紀違法所得，罪證移送檢察機關審查。

針對是次被告涉嫌以官職協助罪犯紙面服刑的情況，內地近年亦曾被爆出多案同類案件。2019年年底，本應在1998年因強姦等罪判死的雲南昆明黑社會組織首腦孫小果，靠官員協助逃避刑責，僅入獄12年。中央政法委員於去年底宣布，覆查7所監獄近20年內，超過8萬宗的各類減刑案件，打擊紙面服刑的問題。