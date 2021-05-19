拜登試駕電動車　擬斥1740億美元鼓勵生產抗華

美國總統拜登周二（18日）到訪密歇根州迪爾伯恩的福特車廠廠房視察，更試駕公司旗下暢銷車款F-150農夫車的電動車版本。他又推銷總值1,740億美元（約1.36萬億港元）的電動車發展計劃，直指中國在電動車領域領先，美國不會讓對方勝出這場競爭。

拜登戴上太陽眼鏡，試駕駛未公開發售的F-150電動農夫車。他登上司機位後踩油開車，之後向記者形容車速很快，又指可能會購買一輛，更透露廠方未公開的車速數據，稱他在4.4秒內把車速由時速0公里加至96.5公里。

拜登指出，汽車製造業的未來是電動車，不會返轉頭，中國現時在電動車領域領先，美國不能讓中國勝出，將為電動車制訂新步伐。他說，華府需要汽車製造商及其他公司繼續投資美國，不是拿取美國公共投資後擴張海外的電動車及電池生產。他批評前總統特朗普對電動車發展關注不足，每周都說是基建周，4年來卻毫無建樹。

白宮同日公布一份政策文件，顯示拜登計劃透過增加對先進汽車的需求來加強本土電動車產業發展，向美國新設的高容量電池廠提供成本攤分補助、資助改建舊工廠生產先進汽車及零件，以及斥資150億美元（約1,170億港元）在2030年前於全美建造50萬個電動車充電站等。