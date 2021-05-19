今增267宗本土確診　全台升至三級警戒

台灣周三（19日）新增267宗本土感染確診病例，另有8宗境外輸入，目前已累計有2,533宗確診，即日起至下周五（28日）全台提升至三級警戒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三表示，自周四（20日）開始，每日將舉行兩場記者會，上午場會邀請地方副市長層級以上長官講述情況，下午場由副指揮官陳宗彥澄清假訊息。

陳時中表示，新增的本土病例分別為127名男性、140名女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。當中患者居住地最多的為新北市129宗，其中中和區佔26宗；台北市70宗，萬華區佔31宗；另有49名患者是源頭不明病例。

在防疫旅館方面，陳時中表示，目前全台有近1.8萬間房數，使用率達59%，還有7,000多間可用；要求地方政府持續擴充防疫旅館數量給有需要者。另有集中檢疫所4,500間，還有2000間空餘，將持續增加2000間，以確保任何時間都有安置處所可供緊急使用。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程戴口罩。

2.停止室內5人以上、室外10人以上聚會。

3.僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

4.自我健康監測（有症狀應求醫）

5.營業場所及洽公機關：落實人流管制、戴口罩及保持社交距離

6.職場及工作場所：異地、遠距辦公、彈性上班時間

7.餐飲場所：應遵守實名制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則用外賣

8.婚、喪禮：應落實實名制、社交距離並加強清潔消毒

9.公共場域、大眾運輸加強清潔消毒