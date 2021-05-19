深圳高廈搖晃後封閉　准商戶短暫入內辦理緊急事務

廣東省深圳市福田區華強北的賽格大廈周二（18日）出現搖晃，原因未明，深圳住建局其後通報稱大廈主體結構安全。事發後大廈封閉，內媒記者周三（19日）實地採訪，發現有商戶獲放行進入大廈處理緊急事務。有專家表示，高層建築受高空的氣流和風的影響出現晃動是正常的，不必驚慌。

72層高的賽格大廈出現搖晃後，約1.5萬人緊急疏散，大廈亦封閉，外部人員不可進入。周三上午10時許，記者進入大廈內部，發現1至6樓的電子市場有很多商戶在忙。4樓一名商戶向記者稱，物管公司短暫容許商戶進入大廈，但不可長期停留。商戶稱：「有客戶要貨，需要發一下貨。」記者發現，大廈6樓以上商戶大門幾乎全部關閉。據大廈的清潔工人稱，周二晚保安員逐層將商戶的大門關上。有25樓的商戶表示，物管公司要求他們處理完緊急事務後盡快離開。

深圳賽格股份有限公司周三發聲明，指賽格廣場物業管理處周二接到租戶反映感覺大樓晃動後，通過樓層廣播通知樓內人員，於下午1時55分安全疏散所有人。福田區相關職能部門事後組織專家對大廈進行初步檢測，指大廈周邊未見地面裂開，也未見幕牆板塊脫落損壞，其他相關具體情況及原因正在進一步調查。

華中科技大學建築與城市規劃學院副教授郝少波表示，從結構角度說，大廈在設計和建造時，會把晃動計算在內，「（大廈）愈高晃動愈明顯，這是『鞭梢效應』」。他又稱，高層建築會在靠近頂端的位置設置阻尼器，其擺動與大樓相反，可以對高層建築擺動起平衡作用。