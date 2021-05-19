40萬劑阿斯利康抵台　指揮中心陸續安排民眾接種

台灣隨着新冠疫情升溫，對疫苗的需求急增，早前台灣訂購40萬劑英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗於周三（19日）下午3時35分飛抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心將分配疫苗，安排民眾接種順序。另外高雄市長陳其邁指出，近日本土病毒傳播能力有增倍的迹象，由以往的一名患者傳染2至3人上升至5.5人，高雄將更嚴厲執行防疫令。

指揮官陳時中於周三早上10時半，向行政院報告指，從世衞全球疫苗分享計劃「COVAX」購買的40萬劑阿斯利康疫苗，已在凌晨3時由荷蘭阿姆斯特丹起飛運往台灣，疫苗於下午3時35送抵台灣，有分局警員在場戒備，並護送疫苗至大園倉儲。行政院發言人羅秉成指，受疫情影響，民眾開始積極踴躍接種疫苗，形容該批疫苗為「及時雨」，又透露台灣的蔡英文總統和行政院長蘇貞昌周二（18日）到訪指揮中心，聽取本地生產疫苗的開發進度，估計可在7月開起供應。

新冠病毒近日於台灣急速擴散，陳其邁指出，目前本土傳播的病毒較之前的傳播力增強達2倍，強調將會嚴格執行口罩令，直接對無戴口罩者開罰；台灣大學公共衞生研究所教授陳秀熙指，現時於台灣主要流行的英國變種病毒株，更常出現假的無確診結果，若不加強防疫措施，於月底有可能出現單日600例以上的高峰。

台灣現時受旱情、缺電及疫苗不足的多方面打擊，國民黨主席江啟臣批評指揮中心，至今仍未能說明疫苗採購緩慢的原因，又指只靠圍堵的防疫作用有限，疫苗才是對抗疫情的最終方法，指出現時台灣疫苗政策存在重大缺陷，他呼籲指揮中心積極採購疫苗，提高疫苗的覆蓋率，又建議民進黨政府用理性管理，取代情感的麻醉劑。

國家通訊傳播委員會（NCC）近日表示要嚴查假訊息。羅秉成周三表示，近日接報指大陸透過假訊息對台灣進行認知攻擊，例如「化學兵消毒藥劑很毒」，民眾切勿觸碰。羅秉成指，他們的目的是打擊台灣軍隊，造成社會恐慌，目前警方已逮捕6人。