深圳高廈搖晃疑涉多方因素　20年前碩士論文揭大廈存問題

廣東省深圳市福田區華強北的賽格大廈，周二至周三（18日至19日）兩度突然晃動。網上周三流出一份由專家組撰寫的調查報告顯示，事件乃由多種因素促成，包括風、地鐵運行及溫差影響等。省應急廳證實報告來源，但強調起因仍需待進一步調查。更有人發現一份早在20年前的碩士生論文，已指出賽格大廈的建築問題，引起廣泛討論。

由多省市專家撰寫的調查報告指，賽格大廈的搖晃為上下震顫而非左右擺動，可能主要受風的影響、兩列地鐵同時從大廈地底運作，及近日溫差達攝氏8度，影響內部鋼結構等多種因素引致。專家現場勘察過後相信大樓結構安全，且設施完好。深圳市現已設立現場指揮部，監測大樓的狀況，指出大廈的傾斜率位於0.01%至0.02%的水平，低於允許傾斜的0.2%。

另有人發現一篇刊於20年前，名為《深圳賽格廣場建築項目評析》的華中科技大學碩士論文指，大廈在方案設計及初步設計的階段，已完成建築的前期準備工作，待施工圖一出便動工，又明確指出邊設計邊施工，令天線設計因計算錯誤，容易造成共振。

當日指導作者金典琦撰文章的教授張子剛表示，該學生並非建築範疇的權威，且學生論文評審不及公開刊登的學術論文謹慎，指論文參考價值有限。深圳市福田區住房和建設局人員表示，現已與市、區應急廳及消防等部門聯合調查，一切以官方調查為準。