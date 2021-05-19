台電腦廠稱陸代工「低質」　創始人辭子公司董事長一職

葉培城（圖）已辭去盈嘉科技董事長一職。

台灣電腦品牌技嘉（GIGABYTE）早前在官網手提電腦的廣告文案中，強調自家產品「堅持台灣製造」，並暗指其他品牌選擇中國大陸代工製造屬「低成本、降低質量」，結果被大陸官方點名批評：「技嘉，誰給你這麼大勇氣？」事件至今餘波未了，近日網傳GIGABYTE創始人葉培城，已辭去子公司盈嘉科技董事長一職，兩位高管亦被開除。陸媒周二（18日）向技嘉科技求證有關傳聞，並確認該人事變動屬實。

有大陸網民周一（17日）在「精英玩家具樂部」論壇發文，指「技嘉內部高層變動，筆記本子公司盈嘉科技董事長請辭」，並發布兩份文件截圖。其中一份主旨為「員工懲處案」的文件提到，「副總經理陳俊丞、行銷部課長許悅因違反工作規則，使公司蒙受重大損失情節重大，依勞務法規定終止僱傭關係，即日生效。」另一份主旨為「葉培城先生請辭盈嘉科技董事長」的文件指出「因MIT（Made in Taiwan）事件造成公司重大不良影響，葉培城先生請辭盈嘉科技董事長職務，經董事會核准即日生效。」

GIGABYTE代理發言人周二向陸媒確認該人事變動屬實，指「您看到的內容乃是公司的內部公告外流，目前公司並無計劃針對內部公告對外說明」，並對事件不予置評。