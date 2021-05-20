勒死愛妻藏屍客廳紙箱　台男逃亡9日終落網

台灣南投縣埔里區驚傳狠夫殺妻案，兩名3歲與7歲子女起床後找不到媽媽，其後發現被藏屍在客廳紙箱，涉嫌殺妻的周姓男子逃亡9日後至周一（17日）落網。逃亡期間，周男曾到新冠疫情重災區台北萬華區、台中、高雄等地，警員身穿防護衣為他錄口供。南投地方法院周三（19日）表示，周涉殺人罪，擔憂有逃亡疑慮裁定羈押。

事發於本月9日，死者的母親向警方報案稱多日聯繫不上女兒及女婿。警員翌日凌晨到周男家中但未見人影，客廳角落發現一個大紙箱，從箱中發現周妻的屍體。周男留下信件承認殺人，事後拜託親友照顧兩名女兒後逃逸。

警方表示，周男疑情緒失控對妻子痛下毒手，犯案後逃亡至各地藏匿，為躲避警方查緝，過程中僅以徒步或搭乘公共交通運輸工具，並不斷變裝干擾專案小組人員辨識其身份。周男最終通過親友向警方透露，希望返回南投自首，警員遂在客運站將其逮捕。

周男表示，當初因車貸問題與妻子吵架，氣憤下持錘敲暈對方後再用手勒死她，他事後購買鐵管及膠帶將遺體裝入箱中。至於其逃亡的路線，周男稱，當地是他們一家出遊的地方，有美好的回憶，但現在家庭破碎，他也要負上刑責。