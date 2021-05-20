雅培奶粉含香蘭素　市監局罰909萬人民幣

雅培貿易（上海）有限公司生產的嬰幼兒1段奶粉，早前被檢驗出含有微量香蘭素，上海市市場監督管理局處以罰款909萬元（人民幣，下同，約1,098萬港元），並沒收違法所得的344萬元（約416萬港元）。雅培公司周日（16日）對事件致歉，並表示已回收涉事產品。

內媒周三（19日）報道，國家市場監督管理總局去年12月，在單一批次的雅培鉑優恩美力配方奶粉1段900克產品中，檢驗出極微量香蘭。上海市市場監督管理局以「生產經營被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品、食品添加劑」為由，予以上述行政處罰。

雅培公司表示，該批次產品中檢出的極微量香蘭素對嬰幼兒健康無危害，但已配合政府相關部門，完成對市場中存留的涉事產品的全部回收工作，以及對消費者帶來不便致歉，並指消費者如有該批次產品，可撥打官方服務熱線進行退換貨諮詢。

香蘭素是目前全球使用最多的食品賦香劑之一，在食品行業中主要作為一種增味劑。高級乳業分析師宋亮表示，香蘭素可以提高食物的香味和口感，嬰幼兒食用可能會產生依賴。其中，人工合成香蘭素成本偏低，價格較高的自然萃取香蘭素更安全。