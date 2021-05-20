歐洲議會今將表決　凍結討論中歐全面投資協定

歐洲議會預料會在周四（20日）下午2時半（香港時間周四晚上10時半）表決凍結《中歐全面投資協定》討論的決議案，要求中國須解除制裁才能推動。

歐洲議會將會表決名為「關於中國對歐盟實體以及歐洲議會議員制裁」的決議案，由獲得跨黨派支持，這項決議案預料將可通過，以反制中國制裁多位歐洲議會議員。歐洲議會周三（19日）最新發布的決議案文本，指中國的報復制裁造成歐中關係倒退，歐盟及其所有機構必須團結一致，抵制中國對歐洲民主的攻擊，捍衛歐洲共同價值觀。

決議案指，鑑於中國對維吾爾族人及香港民主的壓制，再加上對台灣日益加大對抗，當前的歐中戰略已經顯示其侷限性，歐中關係無法如同過往一般發展。決議案除呼籲歐盟委員會發聲明譴責中國對民選政治人物的制裁外，另認為歐洲議會需提案凍結討論《中歐全面投資協定》，直至中國取消制裁。由於協定需歐洲議會批准，一旦通過凍結討論，將影響協定生效的時間表。

此外，決議案呼籲歐盟委員會在採相關措施前先與歐洲議會磋商，另呼籲歐盟在對華政策上加強與美國協調，並強調歐盟與台灣在內的區域夥伴的貿易協定不應受到歐中協定牽制，顯示歐洲議會支持與台灣洽簽投資協定。