內地今公布新增12宗確診　營口市再現本地病例

內地周四（20日）公布過去一日新增12宗新冠肺炎確診病例，遼寧再多1宗本地個案，由營口市通報。網上周三（19日）流傳營口市「零號病人」經已找到，惟當地疾控中心隨即闢謠，指目前流調溯源工作仍在進行中。

截至周三（19日）凌晨零時，內地現有本地確診病例20宗，遼寧營口和瀋陽市分佔9和4宗，其餘7宗在安徽。在這輪本地疫情中病例發病時間最早的地區，營口市全市通過流調已集中隔離管控各類密切接觸者2,142人，每隔24小時進行一次核酸檢測。截至周三除已通報病例外，檢測結果均無感染。同日瀋陽疫情指揮部辦公室發表報告稱，通過流調，當地現有2宗確診個案曾與營口市一名確診者的軌迹交疊。

在營口市周三召開的疫情防控新聞發布會上，該市副市長金莉表示，自當日起，營口市鮁魚圈區2個小區調整為中風險地區。目前內地共有22個中風險地區，遼寧15個當中，營口佔11個、瀋陽4個，安徽六安和合肥分別有6和1個。

過去一日通報的境外輸入確診病例分別為浙江5宗、上海2宗，天津、廣東、四川和陝西各1宗；同日新增16宗無症狀感染病例，1宗本地個案在安徽。至今內地共90,920人確診，當中4,636人病亡。