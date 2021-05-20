首場全台防疫會議今召開　確立3大重點

台灣新冠肺炎疫情大爆發，警戒提升至第三級。中央流行疫情指揮中心周四（20日）上午舉行記者會，副指揮官、內政部次長陳宗彥介紹政府防疫有3大重點，包括整合防疫資源、檢視防疫進度、駁斥假訊息。

指揮中心自周四開始，每日開2場記者會，上午是中央與地方開完全台防疫會議後，對外說明會議共識，同時澄清假訊息；至於與疫情、疫苗相關內容，則留待下午2時記者會公布。陳宗彥周四上午會後主持記者會，稱與22縣市副首長、首長指定官員、衞生局長開會後，達成數點共識。一是請地方政府設置檢測站，交由指揮中心評估；二是針對採檢、後送就醫、診療程序及集中檢疫場所設置標準；三是地方政府防疫物資需求，向指揮中心申報，以獲得及時補給。

四是由衞福部統籌分配全台醫療資源；五是指揮中心將整合確診者跨區域公共場所活動史及處理流程，供各地方政府參考；六是醫護人員優先接種疫苗。打擊假訊息方面，違者最高可被罰款300萬元新台幣（約84萬港元）或判3年以下有期徒刑、拘役。

此外，台北市立聯合醫院和平院區（和平醫院）本月13日有兩名住院病人確診新冠肺炎，至周四再傳出有人感染。院方宣布，該院周四起全面停診，直至下周五（28日）。