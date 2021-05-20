求助華府未獲回應　洪都拉斯或為疫苗投陸棄台

美國宣布6月底前將釋出8,000萬劑新冠肺炎病毒疫苗，但目前未知哪些國家會優先獲分發。英媒周三（19日）報道，早前表示透過鄰國薩爾瓦多向中國大陸購買疫苗的台灣友邦洪都拉斯表示，該國為了能取得大陸疫苗，或無可避免轉變外交立場。

報道引述洪都拉斯首席內閣協調員馬德羅（Carlos Alberto Madero）表示，洪都拉斯希望避免破壞與台灣的長期邦誼，但取得疫苗比甚麼都重要。他表示，眼見大陸對其友邦伸出援手，當地人民不禁問：「為何我們的盟友（台灣）不幫忙？」

報道稱，中美洲國家洪都拉斯至今能獲得的疫苗數量甚少，已訂購的疫苗亦遲遲未付運，當地約900萬市民疫苗接種率不足1%。馬德羅表示，該國曾向華府求助，但至今未獲回應。他表示，若情況持續，肯定會令該國的外交政策出現變化。

一名美國官員向該英媒稱，因應大陸對拉丁美洲地區國家採取疫苗外交，美國在6月底前釋出的疫苗，將優先供應有關地區，但未提出具體時間表。該官員稱，對一些國家接受大陸的疫苗無可非議，但強調「凡是大陸所給的都並非免費」。