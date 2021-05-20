深圳賽格大廈今再搖晃　高層商戶撤離

廣東省深圳市福田區華強北的賽格大廈，周二（18日）起一連兩日出現搖晃。有在大廈內工作的市民向內地媒體稱，自上周四（13日）開始已感覺大廈搖晃，只是周二的情況較嚴重才引發外界關注。事發後，美國駐廣州總領事館提醒該國公民避免接近該大廈及華強北地區。至周四（20日）該大廈再次搖晃，保安通知高層商戶撤離。

賽格大廈多名商戶向內媒表示，在周四中午12時半左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感到晃動，他們展示的影片可見，有魚缸內的水、座地電風扇有明顯搖晃。大廈方面透露，已安排工作人員通知高層商戶下樓。

據在大廈57樓工作的徐女士表示，早在周二大廈發生搖晃5天前，她與同事均感受到晃動，大概持續半分鐘。她指，當時感胸悶和頭暈，又感到害怕。根據她提供與友人的聊天記錄和微博發文，自上周四起她多次感受到大廈短時間晃動。

一名在40多樓工作的員市民則稱，在周二前也曾感到大廈輕微晃動，還以為有人在䟴腳。另有在69樓工作的市民稱，由於所在樓層較高，平時受天氣影響如下雨或行雷，慣有輕微振動，所以不以為然，但周二搖晃的情況明顯，所以比較在意。

美國駐廣州總領事館周三（19日）在官網發通知稱，由於賽格大廈周二發生搖晃，該大廈及附近人士因此撤離。該領事館已指示在廣州的僱員避免前往該處，直至另行通知。