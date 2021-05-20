台新冠疫情持續　今增286宗本土確診

台灣新冠肺炎疫情未見緩和，中央流行疫情指揮中心周四（20日）下午公布，全台新增286宗本土確診病例，另有9宗境外輸入，並新增一宗死亡個案。

指揮中心表示，新增本土個案為155男131女，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日及採檢日介於5月1日至19日；全台最多本土確診個案的是新北市達157宗、中和區最多，其次是台北市87宗、萬華最多，桃園市17宗、宜蘭縣8宗、彰化縣6宗，基隆市5宗、高雄市及台中市各2宗、新竹市及雲林縣各1宗。

本土個案與多個感染群組有關，包括台北萬華區活動史相關的有84宗、茶藝館相關60宗、遊藝場相關2宗。至於源頭不明的有63宗，當局正調查。新增死亡個案是一名逾70歲獨居女子，於萬華區工作，有心血管疾病。她5日前出現虛弱無力及倦怠症狀，翌日被列為需要接受檢測對象，惟她不知去向。直至17日有家屬前往探望，發現她已死亡，經採檢後於周四確診。她是台灣第15宗死亡個案。

9宗境外輸入則分別來自菲律賓、美國、南非及印尼。目前，台灣累計2,825宗確診，包括1,669宗本土病例、36宗敦睦艦隊、境外輸入1,103宗。