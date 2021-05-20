曾被舉報索賄500萬人民幣　鄭州市政法委書記受查

河南鄭州市委常委、市政法委書記于東輝，曾被舉報索賄500萬元（人民幣，下同，約600萬港元），相關部門介入。中紀委周四（20日）通報，于東輝涉嫌嚴重違紀違法，目前正受查。

河南鄭州隆慶祥服飾公司負責人姜書敏，上月初拍片實名舉報于東輝，指他向其公司索賄500萬元財物。她透露，隆慶祥在鄭州核心商業區擁有一塊逾10萬平方米的地皮，惟公司於2017年捲入官司被鄭州中院列為失信被執行人，欠債2億元（約2.4億港元），便與另一間企業合作開發土地，取得款項還清債務。

奇怪的是，3個月後鄭州中級法院將該筆款項全數退回，並要求隆慶祥強行拍賣土地用作還債。隆慶祥認為事件不公平，遂向于東輝求助，反被索賄，最終惟有實名舉報。

中紀委通報，于東輝正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。他現年55歲、山東萊州市人，早年在濮陽市台前縣任職，2009年7月任河南省高級人民法院民事審判第二庭庭長，2012年4月任洛陽市中級人民法院院長、黨組書記，2014年2月任鄭州市中級人民法院院長、黨組書記，2018年9月出任鄭州市委常委、政法委書記，直至受查。