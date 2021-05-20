台灣原住民持槍狩獵判刑　獲總統特赦免入獄

台灣原住民布農族人王光祿於2013年持自製長槍狩獵長鬃山羊和山黃麖被判刑3年半，案件經多次上訴，由最高法聲請釋憲，大法官於本月初宣布裁決引用的法律條文部分違憲，惟王未能因此翻案。台灣的蔡英文總統周四（20日）宣布特赦王光祿，免其入獄服刑。這次是蔡英文自2016年上任以來首次宣布特赦，也是台史上第7次總統特赦。

台灣總統府周四上午發表有關特赦的新聞稿指出，為表達對原住民族傳統的尊重，促進族群主流化發展，蔡英文在第二任任期屆滿一周年之際，依據憲法第40條及赦免法第3條規定同意特赦王光祿。總統府發言人谷辣斯‧尤達卡表示，蔡英文這次決定，對政府推動原住民族歷史正義與轉型正義工作別具意義。

谷辣斯‧尤達卡表示，憲法明文肯定多元文化價值，保障原住民從事狩獵活動之文化權利。在原住民族文化中，日常狩獵是族人生活文化的一部分。王光祿雖因狩獵野生動物而觸犯相關法律，但總統考慮到他狩獵是為供患病母親食用；狩獵自用也經大法官認為屬於原住民傳統文化之範疇，情可憫恕。

台媒報道稱，王光祿聽聞消息後感到難以置信，不斷問「是真的嗎」，又表示等了這個結果很久。他又稱，母親已記憶衰退，告訴她這件事也沒意義。另王光祿一案由檢察總長提出的非常上訴仍在最高法院審理中，依赦免法規定，王僅被「免除其刑」，但還是有罪，因此最高法院仍會就該非常上訴案依法處理。