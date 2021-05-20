國民黨列蔡英文執政5大缺失　要求她向全民道歉

今日（20日）是台灣的蔡英文總統就職5周年，惟她因近期政績不佳遭各方批評。最大在野黨國民黨當日發表文章指出蔡英文執政5年來的5大缺失，要求她為自己的執政不力向全民道歉，徹底檢討各項政策失誤。

最新民調顯示，蔡英文連任就職一周年後，滿意度從61%跌到41%，不滿意度從25%升至44%。文章稱，民調結果已呈現死亡交叉，質問蔡英文「難道沒有任何警惕，還想要繼續違背民意嗎？」

文章列出蔡英文政府5大缺失，包括疫苗短缺、水情嚴峻、供電不穩、萊豬進口與黑道治國，批評她無為台灣人爭取足夠疫苗；水電規劃方面缺失整體性規劃和應對政策；面對7成台人反對含瘦肉精豬肉進口，仍一意孤行危害食品安全；未能阻止槍擊案頻生、黑道橫行，甚至讓有黑道背景的黃承國都能擔任國策顧問。

國民黨主席江啟臣周三（19日）表示，「缺水、缺電、缺疫苗」是蔡英文施政最鮮明的印象，由其錯誤政策造成。他呼籲蔡英文政府用穩健的發展政策取代大撒幣、大內宣；用理性的管理取代情感的麻醉劑。他同時表示：「面對民進黨的顢頇與混亂，我們更應該要提醒自己要更努力，讓民眾看到另一種安定治理的選擇。」