涉受賄3432萬元人民幣　福建前副省長張志南當庭認罪

江西省南昌市中級人民法院周四（20日）一審公開開庭審理福建省省委前常委、前副省長張志南涉受賄及濫用職權一案。張志南當庭自述表示認罪悔罪，法院宣布休庭，擇期宣判。

南昌市人民檢察院指控，張志南在1996年至2019年間利用擔任福建省發改委主任、省政府副省長和省委常委等職務便利，協助他人獲得用地審批、獲取補助及銀行貸款，從中收受折合3,432萬元（人民幣，下同，約4,137萬港元）賄款。他更在2007年至2017年間，造成審批項目損失共計1.48億元（約1.78億港元）資金；檢察院應當追究其刑事責任。

張志南現年60歲，生於福建龍岩市，1981年8月起進入福建政務系統工作直至受查，歷任龍岩市上杭縣委書記、縣長，三明市副市長，福建省政府副秘書長，省發改委主任，省委政法委副書記等職務。2008年1月晉升為副省長，2011年11月躋身福建省委常委，並兼任常務副省長。2020年4月，中央紀委國家監委宣布張志南接受調查，成為當年受查首虎，其後於9月被開除黨籍及公職。