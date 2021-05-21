姦殺16歲女同學案　死者家屬民事索賠150萬人民幣

北京16歲少女姚靜（化名）2016年5月在就讀高中的課室內，遭當時17歲的男同學王某強姦後勒死，事後王某主動投案但否認強姦。死者家屬周三（19日）向內媒透露，昌平區法院就事件的民事訴訟一審判決，王某及其母親呂某霞應承擔事件90%的責任，需作出書面道歉，並賠償家屬共150萬人民幣（約181萬港元）。

判決書指，法院認為王某及其母親呂某霞要負上90%的責任，另外10%則由發生事件的新東方學校應承擔，死者家屬李潔表明不向校方索賠，法院裁定王某需向李潔呈交經法院審核的書面道欺；而其母則要賠償李潔喪葬費、死亡賠償金、住宿費、交通費及精神損害撫慰金共150萬人民幣。李潔表示滿意判決結果，惟未知對方是否上訴。

事發於2016年5月19日，死者在新東方外國語學校失去聯絡，職員翌日清晨於該校6樓教室發現其遺體，同日王某自首，並指當時姚靜主動引誘他發生性關係，但事後卻突然反悔，他擔心被誤當強姦犯，才一時緊張將對方勒死。案件於2017年6月北京市第一中院一審，裁定王某故意殺人罪及強姦罪罪成，判處其無期徒刑，2018年年底高級人民法院二審，駁回王某上訴。