中國船隻現身夏威夷海域　惹美國軍民擔憂

美國夏威夷媒體報道，一些相信是獲得中國政府補貼的船隻駛近夏威夷水域，它們的活動引發當地民眾甚至美國軍方的擔憂。

網站Honolulu Civil Beat本周初報道，在夏威夷島嶼附近，出現了愈來愈多的中國船隻，它們不但過度捕撈，還威嚇夏威夷的漁船。夏威夷延繩捕魚協會（Hawaii Longline Association）執行董事金馬（Eric Kingma）說，這些船有時在捕魚，有時在東太平洋航行，但有時似乎只是停在海上，在上周，就有一批中國船隻在中途島國家野生動物保護區以北徘徊。金馬說：「他們在釣什麼？我不知道。但這是他們離夏威夷很近的一個例子，而且我們認為愈來愈近了。」

金馬表示，中國的漁船往往比夏威夷的漁船大得多，它們還把夏威夷船員趕出了吞拿魚捕魚區；夏威夷漁民也指摘，中國船隻在他們的船隻附近作出具威脅性的動作，有時甚至向他們進迫。美國海岸防衞隊去年9月在一份報告中說，非法、無通報和不受管制的捕魚活動已成為公海上最緊迫的安全威脅；去年10月，時任白宮國家安全顧問奧布賴恩宣布美國海岸防衞隊加強在太平洋島嶼的部署，執行海事安全任務，其時他亦提到了中國的非法捕魚行為和對船隻的騷擾。

報道還說，分析人士多年來一直密切關注中國軍方和一些表面上看來是民用船的船隻，在南海的協調行為，懸掛中國國旗的漁船似乎一直在為中國海軍偵察，並在南海有爭議的領土上監視，有時還會與鄰國的船隻發生衝突，如今有人認為，北京可能會使用同樣的策略，進一步擴大其在太平洋的影響力。報道引述前美國太平洋艦隊情報主管、退役海軍上校芬內爾（James Fanell）稱：「中國漁船隊的行動融入到了更大的國家行動中。」