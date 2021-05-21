韶關昨暴雨多處停課　深圳雨水不足湖面現大量魚屍

廣東韶關周三（19日）晚上起出現暴雨，市氣象局在周四（20日）凌晨5時41分，發出市區暴雨紅色預警，武江區、湞江區、曲江區及乳源區學校停課，同時韶關市三防指揮部在早上7時啟動防汛4級應急響應，提醒市民做好應對暴風暴雨天氣的準備；廣東北部面臨暴雨之際，深圳蓮山湖近日因雨水不足導致大量魚死亡；有工作人員打撈死魚，送往埋葬場處理。

韶關市氣象局預計周三晚8時至翌日早上7時會出現暴雨，韶關內4個地區所有托兒所、幼兒園、中小學校、中等職業學校及技工院校停課，多區道路出現水浸，河流水位亦上漲引發氾濫危機。受降雨影響，京廣線韶關地區列車亦需改站行駛。隨雨勢減弱，乳源區於早上10時25分將紅色預警降為黃色預警，而曲江亦於早上10時26分解除所有雷雨大風預警。

另有內媒報道指，深圳蓮山湖湖面近日出現大量死魚，蓮山湖公園管理處人員指，因為今年雨水少，加上天氣炎熱，令湖水不足且缺氧，因而出現魚類大量死亡的情況，又指情況罕見，而往年下雨量較多，湖水充盈。目前園方不允許市民打撈，並派出專門人員打撈，並送至埋葬場填埋魚屍，粗略估計收集到的魚屍重達數十至數百斤。