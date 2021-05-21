騙徒機場假招聘　39人中招涉款480萬人民幣

內媒周四（20日）報道，四川成都天府國際機場啟用在即，一班騙徒利用此機會，偽造機場工作人員制服、工作證件、招聘合同、私刻公章，假扮機場主任，以為天府機場招聘名義行騙，受害人共39名，涉案金額共計480萬元（人民幣，下同，約578萬港元）。四川省公安廳機場公安局已先後對6名疑犯採取刑事強制措施，其中3人已被檢察機關以涉嫌合同詐騙罪批准逮捕。

警方透露，1名袁姓疑犯曾在雙流機場工作，他利用雙流機場午休時間機場公司綜合樓會議室無人使用、疏於管理的漏洞，長期在辦公樓內進行虛假招聘，讓不少受害者輕易交納十餘萬元的款項。今年3月23日，機場公安局接到報警稱，幾名行迹可疑人員在大樓內進行招聘活動。民警當場拘捕3名疑犯，並搜到數份加蓋有「成都雙流國際機場股份有限公司」印章的《勞動合同》和一枚刻「成都雙流國際機場股份有限公司」字樣並帶編號的公章。

經警方調查，疑犯袁某和傅某發現天府國際機場即將啟用，可能需要招聘大量工作人員，於是想出以機場集團招聘職工為幌子騙財，對外宣稱，擁有秘密渠道，求職者繳納每人收取7至14萬元（8.4萬至16.8萬港元）的中介費，，就可以將人安排到機場集團候機樓管理中心或登機橋管理中心的崗位工作。