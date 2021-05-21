台醋男淋汽油燒死已婚按摩女　賠家屬308萬元新台幣

台灣新北市1名50歲蘇姓男子不滿22歲越南籍黃姓按摩女隱瞞已婚身份，去年2月17日前往女方任職的養生館縱火，黃女被活活燒死。案件經法院審理，一二審均判處無期徒刑，黃女的丈夫另提民事求償，不料被蘇男反嗆，「傷害你老婆也傷害我的人生」。新北地院周四（20日）裁定，蘇男需賠償308萬元新台幣（約85.6萬港元）。

案情指，蘇男在蘆洲1間養生館認識代號為16號的黃女，因黃女面容姣好，蘇多次點名要她服務。雙方互有好感，曾在樹林區套房同居半個月。蘇男供稱，去年1月驚悉女方已婚，為兇案埋下禍根。檢警調查，蘇男案發前一晚曾到新莊買汽油，去年2月17日凌晨3時許衝進養生館劈頭大喊，「找16號！」其後朝黃女身上淋汽油後持打火機點燃。黃女頓時身陷火海，被活活燒成焦屍。

經檢方依殺人罪將蘇男起訴，一、二審審理期間，蘇男在庭上聲稱後悔。民事部分，黃女的丈夫向蘇男索償醫藥費、喪葬費以及精神賠償費，法官認為蘇男手段兇殘，隨意剝奪黃女的生命，致其丈夫痛失配偶，酌以經濟狀況等，判蘇男賠308萬元。