內地手術瘦小腿登熱搜　醫生：存潛在風險

網上近日有人分享名為「小腿肌肉阻斷術」的瘦腿方法，話題隨即登上社交網熱搜榜。據發文者稱，接受手術後可讓肌肉慢慢萎縮，從而達到永久瘦腿的效果，惟醫生警告這種手術潛在致殘風險。

內媒記者近日發現，「小腿肌肉阻斷術」於社交平台有着很高人氣，不少博主更親身體驗，聲稱手術後輕輕鬆鬆就能瘦下來。但據官媒引述整形專家肖一丁表示，小腿阻斷術就是切斷小腿一些相對不太重要的肌肉神經分支，讓肌肉失去活力而自然萎縮，最終達到瘦小腿的結果。這是一項損害性手術，傷害不可逆轉，目前正規醫院都不會進行。

醫療資訊平台丁香醫生周四（20日）在微博稱，正規整形外科醫生早在多年前已淘汰了這種手術，主要原因是被切斷的神經無法復原。換句話，切除了這部分神經後，以後遇到外傷等情況，需要小腿肌肉潛在功能時，也不可能再恢復。而且小腿部分神經阻斷後，其他肌群可能會出現代償性增生，小腿可能又會變粗。

有研究顯示，這種手術常見的併發症包括小腿肌肉力量變弱、小腿乏力痠痛、疤痕色素明顯、疤痕增生、小腿大小輕微不對稱。假如手術錯誤切除神經，更可能造成小腿功能障礙及局部皮膚感覺障礙。不少網民也表示，減肥的目的是健康美，而不是盲目做手術。