13國提案邀台參與世衞大會　巴拉圭未表態

世界衞生大會（WHA）將於本月24日至下月1日以視像會議方式召開，至今已有13個世衞成員國提出邀請台灣以觀察員身份參加，但不包括台灣的友邦巴拉圭。在位於日內瓦的聯合國歐洲總部外，台駐當地辦事處特別設立了一個以台灣特有鳥種藍鵲為造型的打卡點，宣傳「台灣能幫忙」。

台灣連續5年未獲邀參與世衞大會，世界衞生組織（WHO）表示，台灣能否以觀察員身份參與，需由多數成員國決定，而台灣的友邦則分別致函世衞總幹事譚德塞，提出支持台灣與會。根據世衞資料，截至周四（20日），台灣的15個友邦除梵蒂岡和巴拉圭外，其餘國家均已提案邀請台灣以觀察員身份參與大會。

雖然今年世衞大會以視像方式舉行，但台駐日內瓦辦事處仍在當地展開宣傳攻勢，在聯合國歐洲總部外廣場架起台灣藍鵲打卡點，展示「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的字句。該辦事處周五（21日）在Twitter發文表示，身為國際社會負責任的一員，台灣願向世衞及國際社會作出貢獻，共同終結疫情。台灣藍鵲打卡相框是向世界展現台灣人民的韌性。

另台灣駐日代表謝長廷周四投書日本報章，對世衞因為大陸的阻撓等因素，將台灣排除在大會之外，令人感到非常遺憾。他又表示，台灣堅守民主原則，採取嚴格邊境管制和有效隔離等防疫措施展現成效，台灣模式有助全球防疫，期待積極貢獻國際社會。