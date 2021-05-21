內地今公布24宗輸入確診　再多2宗本地無症狀感染

內地周五（21日）公布，過去一日新增24宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。早前分別出現本地確診個案的遼寧和安徽，同日同樣新增一宗本地無症狀感染個案，無新增確診病例。

遼寧省營口市報告新增本地無症狀感染者，目前該省仍有15名確診患者及12名無症狀感染者在定點醫院隔離治療和觀察。據營口的電視台消息指，早前爆發本地疫情的鮁魚圈區，周五早上開展第三輪全民核酸檢測。

安徽省六安市亦報告新增本地無症狀感染者，該省目前尚有6名確診者和11名無症狀感染者正接受隔離治療和醫學觀察。六安市首名確診者楊某某，本月初參與影樓培訓班後身體不適，其後轉到定點醫院接受隔離，經專家會診後周日（16日）確診。經過5日治療後，楊某某經專家評估，周四（20日）中午已康復出院。

過去一日內地新增的境外輸入個案分別為福建11宗、上海9宗，河南、湖南、廣東和四川各1宗；同日多23宗境外輸入無症狀感染個案，無新增疑似病例或死亡個案。至今內地累計90,944人確診，死亡病例維持4,636人。