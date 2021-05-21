車內多於1人須戴口罩　違者最高罰1.5萬新台幣

台灣中央流行疫情指揮中心周五（21日）上午舉行第二場「全國防疫會議」記者會，宣布民眾若獨自駕車可不戴口罩，若車內有兩人或以上則必須戴，違者最高可被罰款1.5萬元新台幣（約4,200港元）。

疫情副指揮官、內政部次長陳宗彥周五上午主持記者會，宣布上述最新措施。另外，許多餐廳因應疫情暫停堂食，一律做外賣，戶外工作者在外脫口罩用餐會否被罰款，引起疑問。陳回應，戶外勞工在外找到適當地點飲食喝水，在保持社交距離前提下，可不戴口罩，但平時工作就要戴。

指揮中心周四（20日）宣布，盤點在疫情較嚴重地區設置檢測站。陳宗彥稱，目前採檢站台北市有5處；新北市4處，將增設3處；宜蘭2處；桃園1處，將增設2處；彰化1處，正評估是否需要增設；苗栗1處；高雄2處；連江1處。他強調，有症狀或曾到高風險區的民眾才需採檢，只是求安心的人不用急着採檢。至於當局製作的確診者足迹圖，會顯示確診者曾頻繁去過哪些地方，但僅供各縣市疫調參考，不會對外公布。

中央流行疫情指揮中心同時澄清3項假消息，包括「網傳溪湖確診者足迹遍布媽祖廟、全國超市多地」、「行政院決定派給每人疫情援助金1萬元新台幣（約2,800港元）」、「政府購買某廠牌疫苗有10餘美元（約78港元）差價」。指揮中心呼籲民眾勿轉發及散布這些訊息，以免觸法受罰。

此外，台北市萬華區是疫情重災區，茶藝館感染群組爆發。有台媒報道，這些茶藝館實際上是「阿公店」，暗藏色情交易，不少上了年紀的老翁光顧，成為病毒傳播的溫床。