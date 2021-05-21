台向馬耳他騎士團醫院捐款　購儀器治染疫孕婦

台駐教廷大使館周四（20日）代表台灣，向歐洲馬耳他騎士團位於巴勒斯坦西岸城鎮伯利恆的聖家醫院捐款，以響應天主教教宗方濟各的人道呼籲，協助購置治療確診新冠肺炎孕婦所需的醫療器材。

台駐教廷大使李世明周四下午在意大利羅馬的馬耳他騎士團總部，出席捐贈儀式；馬耳他騎士團總理兼外長波塞拉格（Albrecht von Boeselager）、國際合作部長蒙特貝（Dominique prince de la rochefoucauld-montbel）等多名官員代表接受。

李世明致詞表示，聖家醫院位於經常發生動盪衝突的地區，仍堅持照顧染疫孕婦及胎兒，精神令人敬佩，台灣很榮幸能盡一分力，幫助醫院替隔離病房採購胎心宮縮監測器、血壓計等，助弱勢家庭渡過難關，更多嬰兒平安出世。他又指，近日台灣面臨疫情升溫挑戰，凸顯將台灣納入全球公共衞生與防疫體系的重要性。

波塞拉格致詞時感謝台灣長期積極的人道救援，近年來兩地多次密切合作，去年爆發疫情後，台方即時提供台灣製外科口罩，與馬耳他騎士團合作捐助洪都拉斯，並邀請台灣醫生參加網上論壇，分享防疫知識。他又指，聖家醫院在疫情下治療大量染疫孕婦與孩童，近日以巴衝突持續，醫療需求大增，台灣對醫院的援助可說是及時雨。