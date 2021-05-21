深圳賽格大廈連日搖晃今起封樓　暫停業主商戶進出

廣東省深圳市福田區華強北的賽格大廈周二（18日）起一連三日出現異常搖晃，美國駐廣州總領事館也提醒僱員及該國公民遠離大廈及附近地區。內媒周五（21日）收到一份由深圳賽格集團有限公司發出的通知，指自當日凌晨零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出大廈寫字樓和電子市場。

通知表示，為確保賽格大廈檢測工作順利進行，不受外界干擾，經賽格集團研究決定，自周五凌晨零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈寫字樓和電子市場，待相關檢測工作完成後再有序開放，有關事宜另行通知。記者之後向賽格廣場管理處查證，管理處稱，周五商戶已不能進出了，具體開放時間要等政府部門通知。

賽格大廈出現晃動引起廣泛關注，深圳市官方平台周四（20日）通報稱，專業機構對大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行實時監測，各項檢測數據正常，目前大廈主體結構安全。另外界質疑大廈未安裝一般高廈均設置的阻尼器，有報道引述賽格集團內部人士稱，大廈興建的時間較早，當時的結構設計是不需要阻尼器。專家現建議安裝，但未有最終方案。